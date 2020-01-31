Легковушка устроила ДТП на перекрестке Непокоренных и Гражданского, начав движение по «зебре»

В Петербурге на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского произошло ДТП. Причины столкновения очевидцам понять трудно.

Все произошло сегодня, 31 января. На опубликованных кадрах в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна из легковушек начала поворот. В Сети предположили, что водитель хотел развернуться, двигаясь по «зебре».

«Решил дорогу перейти», — пошутила подписчица в соцсети «ВКонтакте».

Завершить маневр так и не удалось, в машину въехал другой участник движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что трое курсантов в Петербурге спасли людей и собаку. Молодые люди бросились на помощь, услышав крики.