Легковушка устроила ДТП на перекрестке Непокоренных и Гражданского, начав движение по «зебре»

Легковушка устроила ДТП на перекрестке Непокоренных и Гражданского, начав движение по &#171;зебре&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского произошло ДТП. Причины столкновения очевидцам понять трудно.

Все произошло сегодня, 31 января. На опубликованных кадрах в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна из легковушек начала поворот. В Сети предположили, что водитель хотел развернуться, двигаясь по «зебре».

«Решил дорогу перейти», — пошутила подписчица в соцсети «ВКонтакте».

Завершить маневр так и не удалось, в машину въехал другой участник движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что трое курсантов в Петербурге спасли людей и собаку. Молодые люди бросились на помощь, услышав крики.

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