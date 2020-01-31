В Петербурге курсанты спасли двух человек и собаку, провалившихся под лед

Мужчина и женщина пытались спасти собаку, но сами угодили в воду. Фото: pixabay

Мужчина и женщина пытались спасти собаку, но сами угодили в воду. Фото: pixabay

В Северной столице трое курсантов Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина спасли сразу три жизни.

Инцидент произошел в среду, 29 января, у берега реки Новая. Молодые люди возвращались домой из колледжа, когда услышали крики о помощи.

Как сообщает Комитет по образованию города, семейная пара пыталась спасти провалившуюся под лед собаку, но результате они сами оказались в воде.

Курсанты, недолго думая, связали вместе брошенный хозяевами поводок и свои ремни, а после кинули «трос» потерпевшим и вытащили на берег взрослых людей и собаку.

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