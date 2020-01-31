На Ленинском легковушка поскользнулась и зацепила ограждение

В Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением.

Все произошло сегодня вечером, 31 января, на Ленинском проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка немного развернулась на дороге и, предположительно, зацепила дорожное ограждение.

«У дома 111 поскользнулась легковушка», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Тихвине. Возгорание произошло в частном доме.