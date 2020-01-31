В Тихвине спасатели за полчаса потушили полыхающий частный дом

В Тихвине спасатели за полчаса потушили полыхающий частный дом
Спасатели тушили огонь около получаса. Фото: pixabay

В Тихвине спасатели тушили полыхающий частный дом. Постройка горела на 112 «квадратах».

О ЧП стало известно сегодня, 31 января. Соответствующий сигнал поступил в дежурную часть в 18:27. К месту происшествия сразу выехали сотрудники части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Ленобласти, дом горел на Советском переулке. Прибывшие пожарные боролись с огнем около получаса. К 18:59 возгорание было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге, в результате которого одна из машин вылетела на газон. Авария случилась на Краснопутиловской улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар тихвин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Судьбу Чемпионата мира в 2023 году по хоккею в Петербурге решит Спортивный ...
Молодой петербуржец решил сэкономить и устроил драку в метро «Площадь ...
Легковушка устроила ДТП на перекрестке Непокоренных и Гражданского, начав ...
В Петербурге курсанты спасли двух человек и собаку, провалившихся под лед
На Ленинском легковушка поскользнулась и зацепила ограждение
В Тихвине спасатели за полчаса потушили полыхающий частный дом
«Яндекс» за минуту показал движение наземного транспорта Петербурга
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на выходных