В Тихвине спасатели за полчаса потушили полыхающий частный дом

В Тихвине спасатели тушили полыхающий частный дом. Постройка горела на 112 «квадратах».

О ЧП стало известно сегодня, 31 января. Соответствующий сигнал поступил в дежурную часть в 18:27. К месту происшествия сразу выехали сотрудники части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Ленобласти, дом горел на Советском переулке. Прибывшие пожарные боролись с огнем около получаса. К 18:59 возгорание было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге, в результате которого одна из машин вылетела на газон. Авария случилась на Краснопутиловской улице.