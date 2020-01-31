ДТП на Краснопутиловской: одна из машин на газоне, вторая стоит посреди перекрестка

ДТП на Краснопутиловской: одна из машин на газоне, вторая стоит посреди перекрестка
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Краснопутиловской улице произошло ДТП с легковушками. Точное количество участников не сообщается.

Авария случилась сегодня, 31 января, около дома №109. По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал, однако участники сильно затруднили проезд.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна из машин стоит посреди перекрестка. У транспорта разбита вся передняя часть. Вторая машина выехала на газон.

Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с такси. Водители служебных машин не смогли разъехаться на перекрестке Науки и Гражданского.

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