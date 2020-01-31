Таксисты не поделили перекресток Науки и Гражданского

В Петербурге на пересечении проспектов Науки и Гражданского произошло ДТП. Перекресток не смогли поделить два таксиста.

Авария случилась сегодня, 31 января. По словам очевидцев аварии, один из водителей за рулем служебного авто нарушил ПДД, а второй таксист решил его проучить. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна из легковушек стоит на трамвайных путях.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» добавили, что в результате аварии был заблокирован проезд трамваям, а также собралась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в с участием ребенка. В Колпино под колеса авто попал мальчик.