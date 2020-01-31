Уголовным делом по СКК «Петербургский» займутся следователи из Москвы

Уголовным делом по СКК &#171;Петербургский&#187; займутся следователи из Москвы
СКК "Петербургский" после обрушения. Фото: vk.com/spb_today

По факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Материалы дела будут переданы в производство следователям центрального аппарата СКР.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело будет возбуждено в связи с гибелью одного рабочего при обрушении кровли, а также по факту нарушения правил безопасности при проведении работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в МЧС подтвердили сообщения о смерти рабочего при сносе СКК. Тело мужчины нашли под завалами.

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Уголовным делом по СКК «Петербургский» займутся следователи из Москвы
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