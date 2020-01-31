В России появится Доброград — первый частный город

В России планируется построить первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 млрд рублей.

Город начали проектировать ещё в 2012 году, а завершение всех работ планируется в 2034 году. Он находится между Ковровом, Владимиром и Нижним Новгородом.

Как сообщает ТАСС, часть инвестиций — это проектное финансирование (деньги банка), другая — средства компании Askona Life Group, собственником которой является Роман Ершов.

В настоящее время поселение зарегистрировано как поселок, однако позже планируется присвоить ему статус города. По предварительным данным, в Доброграде будут проживать примерно 47 тыс. человек.

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