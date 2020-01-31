Спасатели потушили горящие гаражи на Суздальском проспекте

Спасатели потушили горящие гаражи на Суздальском проспекте
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 20:15. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга спасатели тушили пожар в гаражах. О возгорании стало известно коло 8 часов вечера.

Пожар случился в пятницу, 31 января, на Суздальском проспекте. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 20:15. К месту происшествия незамедлительно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь распространился по трем гаражам размерами два на четыре метра. Один из них выгорел по всей площади, второй — на площади 5 «квадратов», а третий — на площади 10 «квадратов». В третьем гараже сгорела автомашина «Нива», а из первых двух эвакуированы две легковушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием автомобилей Uber и «Яндекс.Драйв». Машины «встретились» у пешеходного перехода на проспекте Наставников.

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