В Ульяновке полыхает деревянное здание больницы

В Ульяновке полыхает деревянное здание больницы
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

В Тосненском районе Ленобласти загорелось деревянное здание больницы. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

Пожар случился в ночь на субботу, 1 февраля, в деревне Ульяновка. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», возгорание произошло на втором этаже постройки около часа назад.

«Только разгорается», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы также поделились фотографиями с места ЧП, на которых видно, что масштаб возгорания приобрел угрожающие размеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Петербурге. Спасатели поздним вечером тушили гаражи.

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пожар Тосненский район ульяновка
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