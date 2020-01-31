На Пулковском шоссе дорогу не поделили две легковушки

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины заняли два ряда.

Авария случилась в ночь на субботу, 1 февраля, на Пулковском шоссе, недалеко от развилки с Петербургским шоссе.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что машины заняли крайние правый и левый ряды.

Причины столкновения и информация о возможных пострадавших не поступала.

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