В Сестрорецке две «скорые» прибыли к месту ДТП с легковушками

В Сестрорецке две &#171;скорые&#187; прибыли к месту ДТП с легковушками
К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

В городе Сестрорецке Курортного района Петербурга произошло серьезное ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцем, видны две разбитые машины, чуть подальше от них на аварийке стоит третья легковушка.

Дорожный инцидент произошел поздним вечером пятницу, 31 января, на пересечении Приморского шоссе и улицы Мосина.

На кадрах, опубликованных в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», видны последствия аварии. На проезжей части стоят две сильно побитых легковушки. Чуть подальше от них стоит третья машины, повреждений на ней не видно.

К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи.

Другие подробности ДТП пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием большегруза на М-11. Водитель легковушки уснул и врезался в фуру.

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