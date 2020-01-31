Водитель Mercedes уснул и врезался в фуру на М-11, двигаясь в сторону Петербурга

Водитель Mercedes уснул и врезался в фуру на М-11, двигаясь в сторону Петербурга
Машина заехала под большегруз. Фото: vk.com/spb_today

В Тосненском районе произошло ДТП с участием большегруза. Водитель легковушки уснул и заехал под фуру.

Все случилось сегодня ночью, 1 февраля, на трассе М-11. Водитель легкового авто марки Mercedes двигался в сторону Петербурга. Проехав поселок Ульяновка, автомобилист уснул и врезался в фуру, которая двигалась в попутном направлении.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что у машины сильно пострадала боковая часть.

К месту происшествия прибыла «скорая». По словам очевидцев, водитель отделался испугом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Пулковском шоссе. Разъехаться не смогли две легковушки.

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