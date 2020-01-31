Спасатели окализовали пожар в деревянном здании больницы

В поселке Тосненского района загорелось деревянное здание бывшей больницы. Спасателям удалось локализовать пламя.

О возгорании стало известно поздним вечером пятницы, 31 января. Сигнал о ЧП в поселке Ульяновка поступил дежурному в 23:24. К месту происшествия на улице Свободной незамедлительно выехали 18 сотрудников на пяти спецмашинах

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, площадь пожара составила 600 «квадратов». К 00:40 огонь был локализован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что возгорание произошло на втором этаже постройки.