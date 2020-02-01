«Вашингтон» обыграл «Оттаву» благодаря дублю Овечкина и шайбе Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в столице Канады. Матч закончился со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона». Капитан гостей Александр Овечкин оформил дубль.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» шайбы также забросили россиянин Евгений Кузнецов, Карл Хагелин и Ти Джей Оши. У хозяев заброшенными шайбами отметились Крис Тирни, Тома Шабо и Артем Анисимов.

«Вашингтон» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции лиги, имея в своем активе 75 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.