В Кингисеппе у мужчины отняли сумку с 2 миллионами рублей

В Кингисеппском районе у мужчины отобрали сумку, в которой находились денежные средства в разной валюте.

Инцидент произошел утром 31 января. В полицию обратился мужчина 1971 года рождения и рассказал о том, что Кингисеппе у дома 3 по Крикковскому шоссе, двое мужчин отобрали у него сумку в которой находилось 6315 долларов, 4980 евро,1416000 рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сумма ущерба составила 2150000 рублей. Злоумышленники скрылись. Сейчас их разыскивает полиция. Общий ущерб составил 2150000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины. Изрезанное тело было обнаружено в квартире одного из домов поселка Назия.