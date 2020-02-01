Подросток на Mitsubishi устроил ДТП на улице Добровольцев недалеко от школы

ДТП произошло недалеко от школы. Фото: vk.com/spb_today

ДТП произошло недалеко от школы. Фото: vk.com/spb_today

Утром 1 февраля на улице Добровольцев произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, ДТП произошло недалеко от школы.

«Догонялки утром субботы на улице Добровольцев у дома 10, есть пострадавшие. За рулём «Форда» был дедушка, а за рулём «Мицубиси» ехали 3 подростка»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, три подростка в Mitsubishi Lancer не справились с управлением, превысили скорость и врезались в Ford под управлением пожилого мужчины.

Очевидцы сообщили, что в результате ДТП есть пострадавшие. Информация об этом уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга произошло серьезное ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцем, видны две разбитые машины, чуть подальше от них на аварийке стоит третья легковушка.