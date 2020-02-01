Оставленных в Шереметьево детей передали бабушке

Детей, которых ранее отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена. Решены вопросы с детским садом и школой рядом с домом, куда ребята будут ходить», — рассказали в пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, сообщает РИА «Новости».

Ранее мужчина, бросивший своих детей в Шереметьево и улетевший в Ростов-на-Дону, сам явился на допрос в Следственный комитет.

По словам матери, муж не разрешал ей видеться с детьми. Женщина отметила, что не понимает, почему он решил оставить их в аэропорту и пообещала, что заберет их. Об инциденте она узнала из социальных сетей и была шокирована.

Напомним, мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. Двоих детей 2011 и 2014 года рождения обнаружили в терминале D сотрудники «Шереметьево-безопасность» 26 января. Мальчики находились в аэропорту без сопровождения. В ходе проверки выяснилось, что дети — родные братья. В Москву они прилетели рейсом авиакомпании «Россия» из Хабаровска. По предварительной информации, в рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно куда сбежал мужчина, бросивший своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Горе-отец улетел в Ростов. Днем ранее он оставил двух детей в столичном аэропорту без присмотра.