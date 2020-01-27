Бросивший своих детей в Шереметьево горе-отец улетел в Ростов

Стало известно куда сбежал мужчина, бросивший своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Горе-отец улетел в Ростов.

О направлении мужчины стало известно сегодня, 27 января. Днем ранее он оставил двух детей в столичном аэропорту без присмотра.

Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте, в настоящее время устанавливается социальное положение семьи и условия проживания. Также выясняется, велась ли профилактическая работа с семьей со стороны органов опеки и попечительства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина прилетел в Москву из Хабаровска с двумя сыновьями.