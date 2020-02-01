Назван состав «Зенита» на матч с «Дюденланжем»

Петербургский клуб «Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч люксембургским «Дюденланжем». Игра пройдет 1 февраля на стадионе «Гильермо Амор» в Бенидорме, Испания.

Так, за «Зенит» сегодня сыграют Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Сейчас сине-бело-голубые с 45 очками лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Краснодар» на 10 очков. Следом идет «Ростов» с 34 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» прилетел на тренировочный сбор в Испанию.