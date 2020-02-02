На Приморском проспекте опрокинулся Suzuki, пострадали пьяный водитель и пассажир

На Приморском проспекте опрокинулся Suzuki, пострадали пьяный водитель и пассажир
ДТП произошло около 2:20. Фото: vk.com/dorinspb

В Приморском районе Петербурга нетрезвый водитель за рулем Suzuki не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП – машина перевернулась.

Все случилось в ночь на воскресенье, 2 февраля, у дома №17 по Приморскому проспекту. Иномаркой управлял 28-летний мужчина, также в машине находился 27-летний пассажир. Около 2:20 они попали в ДТП.

Как сообщили в пресс службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате произошедшего мужчины получили травмы. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Кадры с места происшествия появились в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ночном ДТП на Будапештской улице. Дорогу не смогли поделить два автомобиля.

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На Приморском проспекте опрокинулся Suzuki, пострадали пьяный водитель и пассажир
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