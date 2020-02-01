Авто стрлкнулись в ДТП на Будапештской: скорая на месте

Авто стрлкнулись в ДТП на Будапештской: скорая на месте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской вечером, 1 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие.

«ДТП на Димитрова и Будапештской. Плюс ко всему светофор не работает», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы выложили фотографии с места проишествия в Сети.

По фотографиям с места проишествия видно, что к месту ДТП приехала скорая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Северной столицы правоохранители арестовали мужчину, подозреваемого в нескольких преступления. Уроженец Уфы может быть «профессиональным» альфонсом.

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