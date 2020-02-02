Житель Ленобласти убил дядю и сдался полицейским

Житель Ленобласти убил дядю и сдался полицейским
Мужчина убил родственника ножом. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали местного жителя, убившего своего родственника.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 31 января, около 23 часов. К правоохранителям обратился 33-летний мужчина. Он признался, что убил своего дядю. К месту происшествия незамедлительно выехали правоохранители и задержали жителя.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, мужчина сознался, что во время внезапно возникшей ссоры он ножом убил своего 51-летнего дядю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Волхове молодой житель угрожал школьникам пистолетом. Подростки побежали в полицию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ножевое ранение убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Ленобласти убил дядю и сдался полицейским
В Ночном ДТП на Свердловской погиб человек, пятеро пострадали
В Волхове молодой житель угрожал школьникам пистолетом, теперь ему грозит колония
На Королева у человека случился припадок, прохожие вызвали «скорую»
В Новосибирске крыша кафе обрушилась на посетителей из-за скопившегося ...
Ночью на Свердловской набережной автобус расплющил легковушку
На Черной речке пьяный водитель покалечил пассажира в ДТП и сбежал
Немецкие врачи назвали главный симптом скорого инфаркта