В Волхове молодой житель угрожал школьникам пистолетом, теперь ему грозит колония

В Волхове молодой житель угрожал школьникам пистолетом, теперь ему грозит колония
Мужчина наставил оружие на школьников. Фото: pixabay

В Волхове предъявлено обвинение молодому человеку, который угрожал школьникам, что убьет их.

Преступный инцидент произошел в четверг, 30 января, рядом со зданием торгового комплекса. Конфликт произошел между 20-летним жителем и тремя подростками.

По версии следствия, когда разговоров старшему участнику конфликта стало недостаточно, он достал пневматический пистолет, наставил его на несовершеннолетних и заявил, что убьет их. Школьники убежали и обратились в полицию.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Ленинградской области, по факту произошедшего начали проверку, а затем — возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Накануне, 1 февраля, молодого человека доставили к следователю и предъявили обвинение, после чего отпустили под подписку о невыезде. Жителю грозит до двух лет лишения свободы. Оружие у него изъяли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обрушении крыши кафе в Новосибирске. В заведении находились люди.

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