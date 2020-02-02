В Новосибирске крыша кафе обрушилась на посетителей из-за скопившегося снега, есть погибший

В Новосибирске в Советском районе обрушилась крыша в пристройке к ночному клубу. Помещение эксплуатировалось как раздевалка. В результате погибла одна девушка.

Вероятнее всего, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. 190 человек сами вышли из здания до прибытия спасателей.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, площадь обрушения составила 240 квадратных метров.

В настоящее время на месте работают следователи. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.

На месте работало 160 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что генеральный директор компании ООО «СКА Арена» объяснил причину обрушения кровли.