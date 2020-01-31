Заказчик снос СКК объяснил обрушение кровли

Генеральный директор компании ООО «СКА Арена», заказавшей работы по сносу СКК «Петербургский», Игорь Забиран объяснил произошедшее на объекте. Кровля здания обрушилось в ходе демонтажа 31 января.

Забиран пояснил ,что во время демонтажа аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция СКК включала опорное кольцо и 112 вант.

«При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца», — приводит его слова «Мойка78».

Забиран добавил, что работы по демонтажу всегда подразумевают обрушения.

Тело пропавшего рабочего, по словам гендиректора «СКА Арены», пока не найдено.

Утром 31 января в Московском районе начались плановые работы по сносу СКК «Петербургский». В ходе демонтажа произошло обрушение кровли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Прокуратура устанавливает, было ли соблюдено законодательство об охране труда.