Заказчик снос СКК объяснил обрушение кровли

Генеральный директор компании ООО «СКА Арена», заказавшей работы по сносу СКК «Петербургский», Игорь Забиран объяснил произошедшее на объекте. Кровля здания обрушилось в ходе демонтажа 31 января.
Забиран пояснил ,что во время демонтажа аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция СКК включала опорное кольцо и 112 вант.
«При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца», — приводит его слова «Мойка78».
Забиран добавил, что работы по демонтажу всегда подразумевают обрушения.
Тело пропавшего рабочего, по словам гендиректора «СКА Арены», пока не найдено.
Утром 31 января в Московском районе начались плановые работы по сносу СКК «Петербургский». В ходе демонтажа произошло обрушение кровли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Прокуратура устанавливает, было ли соблюдено законодательство об охране труда.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил принять меры для предотвращения дальнейшего обрушения СКК.