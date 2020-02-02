В Петербурге юная продавщица наворовала из ювелирного украшений на 2 миллиона

В Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали продавщицу ювелирного магазина за кражу 2 млн рублей. Злоумышленнице всего 18 лет.

Сообщение о краже поступило в полицию 29 января. С 10 декабря прошлого года по 21 января из магазина похитили 98 ювелирных изделий. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 2 млн 5 тыс. рублей.

В пятницу, 31 января, правоохранители задержали подозреваемую в преступлении. В отдел была доставлена 18-летняя продавец-консультант. У нее в квартире в доме 12 по улице Михаила Дудина обнаружили украденные украшения.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пропаже иномарки за 7 млн рублей. Владелица оставила машину на 40 минут.