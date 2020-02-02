У петербурженки за полчаса отсутствия похитили иномарку за 7 миллионов

Машина пропала в период с 23:00 до 23:40. Фото: pixabay

Машина пропала в период с 23:00 до 23:40. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга неизвестный похитил автомобиль местной жительницы.

Обо всем стало известно в пятницу, 31 января. В отдел полиции обратилась 42-летняя женщина. По словам заявительницы, она оставила свой автомобиль марки Volvo у дома №13 по Черниговской улице, а когда вернулась – машины на месте уже не было.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, женщина оценила свою машину в 7 млн рублей

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

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