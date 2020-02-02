На Северном потоке легковушку развернуло перед грузовиком

На Северном потоке легковушку развернуло перед грузовиком
Грузовик успел притормозить. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга чуть не произошло серьезное ДТП. Водитель легкового авто совершил неудачную попытку перестроиться и преградил путь двигающемуся в попутном направлении грузовику. К счастью, водитель грузового транспорта успел вовремя остановиться.

Все произошло поздним вечером в субботу, 1 февраля, на Северном проспекте. Водитель за рулем легковушки по неизвестным причинам решил перестроиться между грузовиком и другим автомобилем. Однако маневр на скользкой дороге не удался, машину завернуло, в результате чего она встала на пути у грузовика.

«Перед поворотом на Вавиловых», — уточнил место происшествия пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на Большом Сампсониевском. Среди ночи там вспыхнула бытовка.

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