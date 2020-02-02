На Большом Сампсониевском ночью полыхала бытовка

Возгорание произошло около двух часов ночи. Фото: pixabay

Возгорание произошло около двух часов ночи. Фото: pixabay

В Выборгском районе Северной столицы спасатели тушили строительную бытовку. Пожар случился около двух часов ночи.

Все произошло сегодня, 2 февраля, на Большом Сампсониевском, 66. Сигнал о ЧП поступил дежурному ближе к двум часам ночи. К месту происшествия незамедлительно выехали огнеборцы.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в результате возгорания выгорела цельнометаллическая строительная бытовка 2 на 6 метров, обшитая деревом.

Спасатели потушили огонь к 2:43.

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