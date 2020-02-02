В Ночном ДТП на Свердловской погиб человек, пятеро пострадали

В Ночном ДТП на Свердловской погиб человек, пятеро пострадали
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/dorinspb

В ночном ДТП на Свердловской набережной погиб человек, еще пятеро пострадали. Участниками аварии стали легковой автомобиль и автобус.

Все произошло в ночь на воскресенье, 2 февраля, около дома №18. По предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем марки Kia Ceed, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ маршрута №530.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения водитель легковушки скончался на месте, в пассажирском транспорте пострадало пять человек.

На кадрах в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте» видно, что иномарка в результате столкновения была смята в лепешку.

К месту ДТП прибыли спасатели. Фото: vk.com/dorinspb

Произошла авария в условиях снегопада и гололеда.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что к месту аварии приезжали спасатели.

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