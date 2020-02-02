Ночью на Свердловской набережной автобус расплющил легковушку

В Калининском районе Северной столицы произошла серьезная авария. Участниками дорожного инцидента стали легковой автомобиль и маршрутка.

Авария случилась поздним вечером в субботу, 1 февраля, у дома №18 на Свердловской набережной. В 23:13 там столкнулись автобус «ПАЗ», маршрута № 530, и легковой автомобиль KIA. К месту прибыли спасатели.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пожарные подразделения привлекались для оказания помощи и сбора информации.

Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что что легковушка превратилась в груду металла.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель. Мужчина врезался в автобус, двигающийся впереди, а после попытался сбежать.