На Черной речке пьяный водитель покалечил пассажира в ДТП и сбежал

На Черной речке пьяный водитель покалечил пассажира в ДТП и сбежал
Авария случилась около 0:50. Фото: vk.com/dorinspb

В Приморском районе произошло второе ДТП за ночь, участником которого стал пьяный водитель. В результате аварии тяжело пострадал один человек.

Все произошло в ночь на воскресенье, 2 февраля, на набережной Черной речки. Водитель за рулем Hyundai врезался в двигающийся впереди автобус ПАЗ.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти, в результате столкновения пострадал 35-летний пассажир иномарки, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель сбежал с места происшествия, его личность устанавливается.

На опубликованных кадрах в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте» видно, что у машины полностью разбита передняя часть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с пьяным водителем на Приморском проспекте. Автомобилист не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

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