Автослесарь ударил ножом сожительницу во время алкогольного застолья на Лахтинском

В Приморском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, ударившего ножом свою сожительницу. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Все произошло в ночь на субботу, 1 февраля, в одной из квартир дома №92 по Лахтинскому проспекту. В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, 46-летний мужчина, работающий автослесарем, распивал спиртные напитки с 48-летней сожительницей. В ходе ссоры мужчина схватился за нож. В результате женщину госпитализировали в больницу, а мужчина отправился в отдел полиции вместе с правоохранителями.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

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