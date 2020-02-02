Ученым удалось вырастить ткани сердца из стволовых клеток

Ученым удалось вырастить ткани сердца из стволовых клеток
Эксперимент ученых может стать прорывом для трансплантологии. Фото: pixabay.com

Американские исследователи смогли вырастить полноценные ткани человеческого сердца, используя для этого стволовые клетки.

Экземпляр, который удалось создать ученым, обладает точно такими же характеристиками, что и настоящее сердце, включая даже электропроводность. Целью проводимых экспериментов является создание сердца, пригодного для трансплантации. При этом основным препятствием ранее являлось как раз отсутствие той самой электропроводности.

Эту проблему удалось разрешить исследователям из американского университета Дьюка. Для разработки искусственного сердца они использовали индуцированные человеческие стволовые клетки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по мнению канадских специалистов, ходьба активизирует работу мозга не хуже кофеина. Поэтому не самый полезный напиток можно заменить пешей прогулкой.

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