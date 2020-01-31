Ученые советуют заменить кофе прогулкой

Они убеждены, что ходьба улучшает работу мозга не хуже напитка.

Исследование проверил канадские ученые. Они выяснили, каким образом можно улучшить работу мозга. Оказывается, что можно заменить кофе обычной прогулкой продолжительностью 30 минут. Ходьба помогает чувствовать себя лучше, а также поможет сделать мысли ясными.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые наблюдали за добровольцами. Некоторым из них запрещали пить бодрящий напиток, другим же наливали чашку кофе. Первые делали физические упражнения, вторые же ограничивались напитком. В итоге и те, и другие чувствовали бодрость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог не советует пить кофе сразу после пробуждения. Лучше всего баловать себя бодрящим напитком спустя три часа после того, как встал с кровати.