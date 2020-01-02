Диетолог не советует пить кофе сразу после пробуждения

Диетолог не советует пить кофе сразу после пробуждения
Кофе. Фото: pixabay

Лучше всего баловать себя бодрящим напитком спустя три часа после того, как встал с кровати.

Диетолог Лаура Сипулло отметила, что люди заблуждаются, когда считают полезным пить кофе сразу после пробуждения. В таком случае можно не проснуться, а, напротив, быстрее почувствовать усталость.

Она объяснила, почему так происходит. Дело в том, что после пробуждения в организме вырабатывается «гормон стресса». Человек чувствует раздражение, а кофе только усиливает неприятное ощущение. Пить бодрящий напиток стоит спустя три-четыре чаща после пробуждения – тогда он принесет свою пользу.

Также Сипулло посоветовала во вторую часть дня пить вместо кофе чай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, что кофе помогает в борьбе с ожирением. Животные, употреблявшие кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с собратьями, употребляющими чай без добавок.

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