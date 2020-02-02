Чемпион России по боксу подрался с росгвардцейцем

Чемпион России по боксу подрался с росгвардцейцем
Фото: Pixabay

По предварительным данным, у спортсмена обнаружили наркотики.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщает «Вечерняя Москва». Наркотики нашли у чемпиона России по боксу сотрудники Росгвардии. Георгий Кушиташвили, сопротивляясь, нанес телесные повреждения представителю власти. Ему не хотелось расставаться с кокаином и свободой. Теперь спортсмен стал фигурантом уголовного дела – его рассмотрят в Военном суде.

Уточняется, что мужчина и его товарищ вели себя довольно странно – этим они и привлекли сотрудников вневедомственной охраны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчины, набросившегося на сожительницу с ножом. Подозреваемый сам вызвал скорую помощь, надеясь, что скроет факт преступления.

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