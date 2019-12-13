В Петербурге задержали мужчины, набросившегося на сожительницу с ножом

Подозреваемый сам вызвал скорую помощь, надеясь, что скроет факт преступления.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе УВО. Все случилось еще в среду – рано утром мужчина позвонил в скорую и попросил приехать на Тверскую улицу. Врачи обнаружили женщину с ножевыми ранениями и были вынуждены обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали сожителя пострадавшей.

По предварительным данным, между мужчиной и женщиной вспыхнул скандал. Чтобы разобраться в конфликте, агрессор схватил нож и нанес несколько ударов возлюбленной. Осознав, что он натворил, мужчина избавился от ножей на лестничной клетке и позвонил в скорую.

«Пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, колото-резаные ранения и другие серьезные повреждения», — говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчины с ножом напали на уроженца Казахстана и оставили его без денег.