РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем

РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем
Подтвержденных случаев заболевания в России нет. Фото: pixabay.com

На меры пришлось пойти из-за распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем рассказали в пресс-службе РЖД. Движение поездов между Россией и Китаем будет приостановлено из-за коронавируса с третьего числа на неопределенный срок. До этого из соседней страны можно было доехать до Москвы. Также Россия ограничила передвижения граждан КНР через Монголию.

Уточняется, что деньги за купленные билеты на даты после третьего февраля можно будет вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайский коронавирус внесли в список опасных заболеваний в России.

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