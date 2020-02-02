Китайский коронавирус внесли в список опасных заболеваний в России

Вспышку зафиксировали в конце декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Вспышку зафиксировали в конце декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Российское правительство внесло коронавирусную инфекцию нового, еще не изученного типа (2019-nCoV) в перечень опасных заболеваний.

Кабинет министров постановил добавить вирус в реестр опасных заболеваний. Соответствующее распоряжение в воскресенье, 2 февраля, появилось на официальном сайте правительства Российской Федерации. Вероятно, это связано с тем, что накануне на территории России выявили два случая заболевания коронавирусом.

В частности, госпитализированы двое — в Забайкальском крае и Тюменской области. При этом отмечается, что на данный момент все заболевшие — либо граждане КНР, либо этнические китайцы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из госпитализированных в России, пациент инфекционной больницы в городе Чита Забайкальского края, пожаловался на ненадлежащие условия.