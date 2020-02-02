В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения

Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.

Китаец также заявил, что узнать о своем диагнозе ему удалось из новостей — врачи скрывали результаты анализов от пациента. Кроме того, Юньбинь подчеркнул, что опасается за здоровье своей двухлетней дочери, которую поместили на карантин из-за близкого контакта с больным.

По словам гражданина Поднебесной, ему и его семье не оказывают соответствующей помощи в лечении и реабилитации. Министерство здравоохранения РФ поручило провести проверку условий в медицинском учреждении Читы. При этом в региональном отделении Минздрава опровергли информацию о ненадлежащих условиях содержания пациента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о способах защиты от китайского коронавируса.