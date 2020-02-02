Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как защитить себя от коронавируса

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как защитить себя от коронавируса
Коронавирус. Фото: cdc.gov

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что симптомы китайского коронавируса схожи с симптомами гриппа и ОРВИ.

По словам экспертов, в случае заболевания следует оставаться дома и вызвать врача, а также соблюдать постельный режим и пить много жидкости. Основным осложнением может стать пневмония.

Как сообщает Роспотребнадзор по Петербургу, в случае, если заболел кто-то из близких, нужно выделить ему отдельную комнату и соблюдать от больного расстояние не менее метра. Также нужно часто проветривать и дезинфицировать помещение.

Для профилактики стоит чаще мыть руки, прикрывать рот и нос маской, а также избегать скоплений людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о первой смерти от коронавируса вне Китая.

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