Зафиксирована первая смерть от коронавируса вне Китая

Первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая была зафиксирована на Филиппинах.

По словам представителя организации в этой стране Раби Абейсингха, у 44-летнего мужчины коронавирус был выявлен вторым на Филиппинах. Он скончался 1 февраля. Представитель добавил, что умерший приехал из китайской провинции Ухань.

По данным местного отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в Twitter, мужчина скончался 1 февраля. Он приехал из китайской провинции Ухань.

В организации отметили, что оба заболевших имели близкие контакты и являются жителями Уханя. Администрация больницы, куда поместили зараженных, приняла меры по профилактике и борьбе с инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации жительницы Мурино с подозрением на коронавирус.