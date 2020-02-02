Жительницу Мурино проверяют в Боткина на коронавирус

Жительницу Мурино проверяют в Боткина на коронавирус
В России выявили коронавирус. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Северной столице пожилую жительницу Мурино госпитализировали с подозрением на коронавирус. Накануне женщина вернулась после отдыха на острове Хайнань.

Женщина прилетела в Россию в субботу, 1 февраля. 56-летняя гражданка почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Как сообщает 47news, в результате ее госпитализировали с подозрением на смертельный коронавирус.

В настоящее время пациентка находится в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Диагноз пока не подтвердился.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о состоянии больного коронавирусом в Забайкальском крае. У мужчины наблюдается улучшение состояния.

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