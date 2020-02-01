Стало известно о состоянии больного коронавирусом в Забайкальском крае

У гражданина Китая, у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус, наблюдается улучшение состояния.

«Он продолжает находиться в специальном изолированном медицинском боксе, идет на поправку», — рассказали в пресс-службе регионального правительства, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Оба заболевших — граждане Китая. Первый случай зафиксирован в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Случаи заражения подтвердили в 20 странах, включая США, Таиланд, Японию, Францию, Финляндию, Германию, Австралию, Непал, ОАЭ и Филиппины.

С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем будет ограничено. Выполнять рейсы между странами будут пять авиакомпаний, в том числе четыре китайских. Также сохранятся регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Осуществляться они будут из терминала F аэропорта Шереметьево в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуаций международного значения. В 18 странах мира заразу подхватили 98 человек. Восемь человек заразились от других людей, уточняется в сообщении. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 1370 человек, 170 погибли. Более чем у 12 тысяч человек подозревают заболевание. При этом эксперты верят, что скоро болезнь перестанет распространяться так быстро.