Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Актриса похвасталась красивой обновкой, но не нашла поддержки у подписчиков.

Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте. Девушка возмутилась, что некоторые блогеры осудили ее платье, которое самой артистке очень нравится. Она написала, что такие личности «упражняются в хулительном жанре» и им пора задуматься о своей жизни. Кожевникова подчеркнула, что всех любит и благодарит за внимание. Также актриса заявила, что ее обновка стоит как квартира и она рада за тех, кто может позволить себе такие дорогие шторы. Многие подписчики расценили слова артистки как хвастовство. Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.

«Я обратила внимание, что вы, Мария, очень часто кичитесь стоимостью чего-либо, сколько денег перевели на благотворительность и так далее… Это вообще к чему? Была немного другого мнения о вас»,

— написала одна из поклонниц. Часть людей даже отписались после поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кожевникова вышла на одинокий пикет после смерти девочки, недожавшейся врача.