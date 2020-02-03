Пьяный безработный получил пулю от собутыльника в парадной на Десантников

Заявитель рассказал полицейским, что мужчина достал оружие, судя по всему — травматическое, и выстрелил. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Заявитель рассказал полицейским, что мужчина достал оружие, судя по всему — травматическое, и выстрелил. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга произошла ссора со стрельбой. Дороговориться не смогли два безработных мужчины.

Все произошло в доме 34 на улице Десатников. О конфликте в отдел полиции заявил знакомый пострадавшего. По его словам, в подъезде поссорились мужчины 35 и 32 лет. В результате второй достал оружие и сделал несколько выстрелов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавший получил ушиб грудной клетки и ушиб уха. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В больнице его состояние оценили как удовлетворительное, оказали помощь, после чего отпустили.

В настоящее время правоохранители начали розыск стрелка.Пьный

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