На Пискаревском пьяный отчим изнасиловал супругу в присутствии детей

В Калининском районе Северной столицы местный житель изнасиловал супругу в присутствии детей. В полицию на пьяного мужчину заявил старший ребенок.

Все произошло субботним вечером, 1 февраля. В полицию обратился 14-летний подросток. По словам мальчика, отчим ругался матом и бил маму. После звонка к месту происшествия выехали правоохранители.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие стражи порядка задержали 43-летнего безработного мужчину. Для начала в отношении него составили административный протокол. Затем его жена рассказала полиции, что тот изнасиловал ее в присутствии двух детей.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о драке пилотов. В результате разбирательств в их кабине вылет самолета в Москву задержали.