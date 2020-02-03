Вылет рейса «Париж-Москва» задержали из-за драки пилотов

Воздушное судно поднялось в воздух, но на борту стало очень холодно. Фото: pixabay

Воздушное судно поднялось в воздух, но на борту стало очень холодно. Фото: pixabay

Самолета авиакомпании Air France не смог вылететь из Парижа в Москву. Полет был прерван разборками пилотов.

Самолет успел вырулить на полосу, но затем вернулся. У пассажиров была долгая посадка, рейс задерживался. Когда лайнер начал выезжать на полосу, из кабины пилотов послышался громкий скандал.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пассажира лайнера, позже стало известно о потасовке в кабине. Взлететь можно было уже лишь после замены экипажа.

В итоге пилотов заменили, и воздушное судно поднялось в воздух, но на борту стало очень холодно. Примерно через час стало известно, что лайнер возвращается в Париж. В конце концов пассажиров пересадили в другой лайнер, и он в итоге добрался до московского аэропорта Шереметьево.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти пассажира на борту самолета, летевшего из Челябинска в Москву. Факт смерти мужчины выявили только после посадки.